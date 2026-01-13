Vini Jr em campo pelo Real Madrid - AFP

Publicado 13/01/2026 12:40

Espanha - Xabi Alonso deixou o comando técnico do Real Madrid na última segunda-feira, 12. O treinador não resistiu ao revés para o Barcelona no domingo, na grande decisão da Supercopa da Espanha.

O jornal "Marca" destacou que boa parte do elenco do Real Madrid fez questão de se despedir de Xabi Alonso por meio de mensagens nas redes sociais. No entanto, o veículo de comunicação salientou que alguns atletas, até o fim de segunda-feira, não tinham postado nada nas redes em homenagem ao técnico.

De acordo com o jornal, a lista de jogadores que não se despediram publicamente de Xabi Alonso é composta por: Vinicius Júnior, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Mendy, Bellingham, Mastantuono e Brahim Díaz. Este último, porém, está com a seleção de Marrocos na disputa da Copa Africana de Nações.O periódico também citou Endrick, mas enfatizou que o brasileiro não está mais no elenco do Real Madrid, uma vez que foi emprestado para o Lyon até o fim da temporada europeia.

Entre as mensagens de despedida para Xabi Alonso, o "Marca" destaca a postagem de Mbappé. O atacante francês agradeceu pelos aprendizados que teve com o treinador espanhol.



"Foi breve, mas foi um prazer jogar para você e aprender com você. Obrigado por me dar confiança desde o primeiro dia. Vou me lembrar de você como um treinador de ideias claras e que sabe muito de futebol. Muita sorte na nova etapa", escreveu Mbappé.



O atacante Rodrygo foi outro atleta que elogiou o treinador. "Mister, obrigado por cada dia compartilhado, pela confiança, o aprendizado e os momentos vividos. Te desejo êxito no caminho que virá. Que sua carreira continue crescendo. Te desejo o melhor sempre", afirmou Rodrygo.



Álvaro Arbeloa é o substituto de Xabi Alonso no Real Madrid. O novo treinador faz a estreia na próxima quarta-feira, 14, em partida contra o Albacete, pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha.