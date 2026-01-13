Ana Paula Galli é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Rio - A musa do Cerro Porteño, Ana Paula Galli, iniciou o ano fazendo um ensaio sensual na praia articificial de San José, no Paraguai. A beldade contou que recebeu muitas cantadas de banhistas que apareceram no local.
Ana Paula Galli é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
“A quantidade de elogios e comentários lisonjeiros que recebemos é incrível; todos foram muito criativos. Disseram-nos: ‘Mesmo em tempos difíceis, sempre há um belo bumbum’", disse em entrevista ao "Popular".
Apesar disso, Ana Paula assegurou que os comentários foram feitos de forma respeitosa. A beldade faz bastante sucesso em seu país (@anapaulagallioficial).