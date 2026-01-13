Ana Paula Galli é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño faz ensaio sensual em praia e recebe 'cantadas' de banhistas
Ana Paula Galli garantiu que o clima no local foi agradável
Flamengo dificulta saída de Allan e esfria conversa com São Paulo
Clubes não conseguiram chegar a um acordo
Xabi Alonso se despede do Real Madrid e admite decepção: 'Não saiu como gostaríamos'
Treinador, de 44 anos, comandou equipe por apenas sete meses
Vasco anuncia a contratação de zagueiro Alan Saldivia
Uruguaio, de 23 anos, assinou até o fim de 2028
Sem acordo por Hulk, Fluminense mantém sina em busca de referência no ataque
Tricolor prioriza ataque em janela de transferências, mas ainda não encontrou solução para os problemas
Chimaev segue mirando luta de grappling com Poatan pelo UFC e crava: 'Finalizo rápido'
Khamzat Chimaev vem provocando Alex Poatan com o intuito de enfrentar o brasileiro, atual dono do título meio-pesado do UFC
