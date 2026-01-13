Kauã Elias com a camisa do Shakhtar DonetskDivulgação / Shakhtar Donetsk
Ex-Fluminense, Kauã Elias aborda Flamengo e revela sonho de atuar em clube
Atacante, de 19 anos, atua no futebol ucraniano
Clube da Série A anuncia contratação de Lucas Oliveira, ex-Vasco
Zagueiro chega sem custos após rescindir com o Cruz-Maltino
Gerson exalta 'gigante' Cruzeiro e se vê mais perto da Copa do Mundo: 'Meu sonho'
Jogador, de 29 anos, teve passagem apagada pelo Zenit
Manchester United anuncia Michael Carrick como técnico interino até o fim da temporada
Ex-jogador foi o escolhido para substituir Rúben Amorim, demitido nos últimos dias
Clube italiano encaminha a contratação de ex-volante do Flamengo
Jogador, de 24 anos, está na equipe atual desde 2023
Fluminense terá time alternativo contra o Madureira, no primeiro jogo do ano
Escalação será formada por jovens da base, reforços e jogadores que tiveram baixa minutagem na temporada passada
