Kauã Elias com a camisa do Shakhtar DonetskDivulgação / Shakhtar Donetsk

Publicado 13/01/2026 18:20

Rio - O atacante Kauã Elias, de 19 anos, que atua no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, falou sobre a possibilidade de atuar no Flamengo. Revelado pelo Fluminense, o jovem negou ter recebido proposta para voltar ao Brasil, mas não descartou defender o Rubro-Negro.

"Não que eu saiba (propostas). Sempre deixo essas coisas para os meus empresários, meu avô e meu pai. É claro que acompanho a internet, às vezes as especulações também, mas não chegou nada concreto de nenhum time. Continuo trabalhando firme. Estou focado no Shakhtar, estou feliz também. Sou muito grato ao Fluminense por tudo que fez por mim, e também sou profissional. Não tenho como falar onde eu jogaria ou onde não jogaria, porque na carreira de jogador você não decide para qual time vai. Se um time quer te comprar e o time em que você está quer te liberar, e é uma boa proposta, você tem que ir", ", disse em entrevista ao Flashscore.

A operação que levou Kauã Elias ao Shakhtar Donetsk no começo de 2025 foi de 17 milhões de euros fixos (R$ 101,3 milhões na época) e mais 2 milhões de euros em bônus (quase R$ 12 milhões). O jovem afirmou que tem o sonho de defender dois gigantes europeus.

"Desde criança, sempre falei que um dos meus sonhos era jogar no Chelsea ou no Milan. Mas eu não tenho escolha. Claro que vou querer também se tiver interesse de outro time de primeira da Europa, mas meus sonhos de infância são Chelsea ou Milan", concluiu.