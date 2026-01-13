João Gomes pode deixar o WolvesDivulgação / Wolverhampton
Clube italiano encaminha a contratação de ex-volante do Flamengo
Jogador, de 24 anos, está na equipe atual desde 2023
Pedrinho esclarece situação de Vegetti, alvo do Cerro Porteño
Presidente ressaltou que o Vasco não recebeu nenhuma oferta e que o atacante faz parte do planejamento esportivo de 2026
CEO afirma que Atlético-MG apresentou projeto 'único' para Hulk
Atacante despertou o interesse do Fluminense na janela
Alvo do Botafogo, Viery renova contrato com o Grêmio
Zagueiro assinou vínculo com o Tricolor Gaúcho até dezembro de 2029
Auxiliar de Zubeldía detalha preparação do Fluminense: 'Estamos bem'
Maximiliano Cuberas será o responsável por comandar o Tricolor nas rodadas iniciais do Carioca
Nos pênaltis, Fluminense vence o Referência e avança na Copinha
Tricolor enfrentará o Ituano na próxima fase
Mariana Becker retorna à Globo e terá nova função na cobertura da Fórmula 1
Esta será a segunda passagem da jornalista pela empresa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.