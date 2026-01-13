João Gomes pode deixar o Wolves - Divulgação / Wolverhampton

Publicado 13/01/2026 17:20

Rio - Revelado pelo Flamengo, o volante João Gomes, de 24 anos, pode mudar de ares no futebol europeu. De acordo com informações do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Napoli encaminhou a contratação do brasileiro, junto ao Wolverhampton, da Inglaterra.

João Gomes continuaria no clube inglês até o fim da temporada europeia, mas já teria topado a transferência para o futebol italiano em junho. Ele tem contrato com o Wolves até junho de 2030.

O Wolverhampton vive situação dramática na lanterna do Campeonato Inglês. Em caso de rebaixamento, o clube deverá perder alguns dos seus principais jogadores. João Gomes é considerado um atleta valorizado, com mercado no futebol europeu.

Em 2023, o Wolves desembolsou algo em torno de 17 milhões de euros (R$ 94 milhões na época) para tirá-lo do Flamengo. O Rubro-Negro ainda manteve 10% dos direitos do volante. Na atual temporada, João Gomes entrou em campo em 24 jogos e deu uma assistência.