Zeca fechou com o Athletic (MG)Divulgação/X @athleticclubmg

Publicado 13/01/2026 15:51

O lateral Zeca, que defendeu o Vasco em 2021, é o novo reforço do Athletic para a temporada de 2026. O clube mineiro oficializou a contratação do jogador nesta terça-feira (13).

Com a camisa do Cruz-Maltino, Zeca disputou 46 partidas, anotou um gol e deu quatro assistências. Depois do Vasco, ele passou por Houston Dynamo (EUA), Vitória, Mirassol e Coritiba.

"O lateral está confirmado no elenco do Athletic para a temporada 2026. Com passagens por clubes como Santos, Internacional, Vasco, Houston Dynamo e Vitória, o atleta chega após defender o Coritiba, com o qual conquistou o título da Série B de 2025", escreveu o clube.



"Além da experiência nos clubes, Zeca também foi convocado para a Seleção Olímpica Brasileira em 2016, fazendo parte do grupo que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Bem-vindo ao Esquadrão, Zeca! Que venha uma grande temporada", completou.

Nesta temporada, o Athletic disputa Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão.