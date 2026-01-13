"O lateral está confirmado no elenco do Athletic para a temporada 2026. Com passagens por clubes como Santos, Internacional, Vasco, Houston Dynamo e Vitória, o atleta chega após defender o Coritiba, com o qual conquistou o título da Série B de 2025", escreveu o clube.
"Além da experiência nos clubes, Zeca também foi convocado para a Seleção Olímpica Brasileira em 2016, fazendo parte do grupo que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Bem-vindo ao Esquadrão, Zeca! Que venha uma grande temporada", completou.
Nesta temporada, o Athletic disputa Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão.
