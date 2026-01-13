Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiroKirill Kudryavtsev / AFP
João Fonseca cai no ranking mundial da ATP, mas segue no Top-30
Brasileiro ainda pode perder posições antes do Australian Open; entenda
Pedrinho esclarece situação de Vegetti, alvo do Cerro Porteño
Presidente ressaltou que o Vasco não recebeu nenhuma oferta e que o atacante faz parte do planejamento esportivo de 2026
CEO afirma que Atlético-MG apresentou projeto 'único' para Hulk
Atacante despertou o interesse do Fluminense na janela
Alvo do Botafogo, Viery renova contrato com o Grêmio
Zagueiro assinou vínculo com o Tricolor Gaúcho até dezembro de 2029
Auxiliar de Zubeldía detalha preparação do Fluminense: 'Estamos bem'
Maximiliano Cuberas será o responsável por comandar o Tricolor nas rodadas iniciais do Carioca
Nos pênaltis, Fluminense vence o Referência e avança na Copinha
Tricolor enfrentará o Ituano na próxima fase
Mariana Becker retorna à Globo e terá nova função na cobertura da Fórmula 1
Esta será a segunda passagem da jornalista pela empresa
