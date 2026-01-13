Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiroKirill Kudryavtsev / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca caiu mais uma posição no ranking mundial da ATP. A atualização foi divulgada na segunda-feira (12). Agora, o jovem de 19 anos ocupa o 30º lugar.
Ele sofreu com problemas físicos no começo desta temporada e não conseguiu disputar o ATP 250 de Adelaide, o que impactou diretamente na sua pontuação. Nas últimas semanas, já havia desistido do ATP 250 de Brisbane.
O garoto, inclusive, ainda pode deixar o Top-30. Tenistas como Valentin Vacherot e Tomas Machac têm chance de ultrapassá-lo antes do início do Australian Open, nos próximos dias. Tudo vai depender dos resultados nos torneios preparatórios.
Caso confirme presença, João Fonseca será o 28º cabeça de chave do primeiro Grand Slam de 2026. No entanto, o brasileiro corre o risco de ficar fora da competição. 