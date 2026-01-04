João FonsecaAFP
João Fonseca desiste do ATP de Brisbane por lesão e adia estreia na temporada
Brasileiro corre risco de deixar o Top 30
Vasco deve reencontrar velho conhecido na estreia no Brasileirão
Yuri Lara, que defendeu o Cruz-Maltino em 2022, fechou com o Mirassol
Varela começará 2026 em alta após brilhar em temporada vitoriosa do Flamengo
Lateral-direito recebeu elogios de Rafinha, que também fez história no Rubro-Negro
Após grave lesão no Mundial de Clubes, Musiala volta aos treinos no Bayern
Jogador fraturou a fíbula e luxou o tornozelo após dura dividida com Donnarumma, à época goleiro do PSG
Maricá faz história e estreia com vitória na Copinha
Tsunami venceu o Araçatuba por 3 a 1, neste sábado (3), no Estádio Dr. Adhemar de Barros
