Oliver marcou na vitória do Maricá sobre o Araçatuba por 3 a 1

Rio - Estreante na mais tradicional competição de base do país, o Maricá fez história na estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os Crias do Tsunami venceram o Araçatuba por 3 a 1, neste sábado (3), no Estádio Dr. Adhemar de Barros, pela primeira rodada da competição.
O Maricá começou melhor, com intensidade e abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta precisa de Caick Vitor, o atacante WD apareceu bem posicionado e colocou o Tsunami em vantagem. Apesar do gol sofrido no início, o Araçatuba reagiu e empatou aos 34, com David Congo.
Na etapa final, o Maricá voltou mais organizado e dominou as ações. Melhor na partida, o Tsunami voltou a ficar na frente do placar aos 27 minutos, quando Caick Vitor novamente deu assistência para WD marcar o segundo. Depois, aos 39, Oliver fechou o placar com um golaço em jogada individual pela direita.
Com o resultado, os Crias do Tsunami largam bem na competição e conquistaram os seus três primeiros pontos. O Maricá volta a atenção para o próximo compromisso, na terça-feira (6), às 21h (de Brasília), contra o Athletico-PR, pela segunda rodada da Copinha.