Manchester United define substituto de Ruben Amorim
Michael Carrick assinou contrato até o fim da temporada
Clube russo faz proposta de R$ 37,6 milhões por zagueiro do Botafogo
Defensor, de 23 anos, tem contrato até o fim de 2028
Novo treinador do Real Madrid abre espaço para volta por cima de Vini Jr: 'Quero que dance'
Atacante, de 25 anos, viveu alguns problemas com Xabi Alonso
West Ham quer que Flamengo pague R$ 307 milhões e deseja liberar Paquetá apenas no meio de 2026
Flamengo continua na negociação pelo meia
Arbeloa comanda primeiro treino no Real Madrid e revela inspiração em Mourinho
Treinador espanhol substitui Xabi Alonso, que foi demitido após a derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha
Vini Jr é ausência em mensagem de despedida para Xabi Alonso no Real Madrid
Brasileiro viveu situação de conflito com técnico espanhol
