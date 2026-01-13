Michael Carrick é o novo técnico do Manchester United - Oli Scarff / AFP

Publicado 13/01/2026 14:30

Rio - O Manchester United, da Inglaterra, definiu nesta terça-feira (13) o novo treinador para a temporada 2025/26. Ídolo do clube, o ex-jogador Michael Carrick foi escolhido para substituir Ruben Amorim, que foi demitido após uma sequência negativa de resultados e críticas à diretoria.

Michael Carrick, de 44 anos, assinou contrato até o fim da temporada. O treinador inglês estava livre no mercado desde maio do ano passado, quando deixou o comando técnico do Middlesbrough, da Inglaterra. Ele chegou a trabalhar como auxiliar técnico do Manchester United entre 2018 e 2021.

Em sua passagem como auxiliar técnico, Michael Carrick chegou a comandar o Manchester United em três jogos oficiais, no fim de 2021. Depois, ele foi para o Middlesbrough, onde ficou entre outubro de 2022 a maio de 2025. Ao todo, foram 139 partidas, 65 vitórias, 25 empates e 49 derrotas.

Durante a carreira de jogador, Michael Carrick teve uma passagem marcante pelo Manchester United. O volante atuou entre 2006 e 2017, e conquistou cinco vezes o Campeonato Inglês, uma Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Copa da Inglaterra e Liga Europa, além de duas Copas da Liga e seis Supercopas.