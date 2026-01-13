Alvaro Arbeloa é o novo técnico do Real Madrid - Oscar Del Pozo / AFP

Publicado 13/01/2026 13:40





Rio- Anunciado como novo técnico do Real Madrid nesta terça-feira (13), Álvaro Arbeloa, de 42 anos, diz querer um Vinicius Jr que "se diverte e dança" no time. O brasileiro, que viveu momentos de turbulência com Xabi Alonso, demitido na última segunda, pode viver um novo momento no clube merengue.





Arbeloa comandou nesta terça (13), sua primeira atividade com a equipe do time espanhol. O técnico afirmou ter uma uma sorte enorme de contar com um dos melhores jogadores do mundo.

“Todos vimos a final; esse é o Vini que queremos ver, o que se diverte, sorri, dança… é esse Vini que quero", disse o treinador.

Questionado sobre o elenco cheio de estrelas, o novo treinador afirmou não estar preocupado sobre como irá conseguir conciliar a possível vaidade no grupo.

“Não estou preocupado com egos. São grandes jogadores, não só pela qualidade, mas pela mentalidade. Todos querem ganhar”, declarou.



Antes da saída de Xabi Alonso, o espanhol era treinador do Real Madrid Castilha (time B do Real). Além disso, o técnico fugiu de falar sobre as polêmicas envolvendo Vini Jr e Xabi Alonso. Em uma das ocasiões, em outubro de 2025, o brasileiro xingou o ex-comandante do time merengue depois de ser substituído no clássico contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.