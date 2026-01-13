Alvaro Arbeloa é o novo técnico do Real Madrid - Oscar Del Pozo / AFP

Publicado 13/01/2026 13:00

Rio - Novo técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa comandou o primeiro treino, nesta terça-feira (13), no CT de Valdebebas. Após a primeira atividade como treinador do time merengue, o espanhol participou de sua primeira coletiva de imprensa na véspera do jogo contra o Albacete, pela Copa do Rei da Espanha.

"É um dia especial, como todos os dias em que fiz parte do Real Madrid. Hoje, claro, é especial, consciente da responsabilidade e da tarefa que tenho pela frente, e com muito entusiasmo. O Madrid é sobre vencer, vencer e vencer. Esse é o nosso princípio orientador. Estarei aqui enquanto o Real Madrid me quiser", disse.

Na apresentação, Álvaro Arbeloa admitiu que se inspira em José Mourinho. O ex-jogador trabalhou com o treinador português no próprio Real Madrid, entre 2010 e 2013. Em 2017, ele declarou que tentava ser "o mais mourinhista possível", em entrevista ao jornal espanhol "Marca".

"Eu sabia que essa pergunta viria. Ainda não falei com o José Mourinho. Foi um privilégio ser treinado por ele. Ele teve uma grande influência em mim, mas eu serei o Álvaro Arbeloa. Nunca tive medo de falhar, mas se eu tentasse ser o Mourinho, falharia de forma espetacular", afirmou.

Álvaro Arbeloa foi contratado para substituir Xabi Alonso, que foi demitido após a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Nos primeiros desafios, o treinador espanhol terá a missão de recuperar a autoestima do time e acalmar os ânimos do vestiário, que estavam aflorados com o comandante anterior.

"Ele me desejou tudo de bom, assim como eu teria desejado o contrário. A amizade está acima de tudo. Conversamos um pouco e ele me desejou tudo de bom. O que conversei com o Xabi (Alonso) ficará entre nós. Estaremos sempre juntos", finalizou.

Longa história com o Real Madrid



Revelado no Real Madrid, Álvaro Arbeloa se tornou um símbolo do "madridismo" ao longo da carreira. Ele chegou na base do time merengue em 2001 e subiu para o profissional em 2004. Dois anos depois, foi negociado com o Deportivo La Coruña, também da Espanha.

Álvaro Arbeloa se destacou no Deportivo La Coruña e foi contratado pelo Liverpool, em 2007. O jogador ficou dois anos no clube inglês antes de retornar para o Real Madrid, em 2009. Na segunda passagem pelo clube merengue, fez parte de uma geração histórica.

Entre 2009 e 2016, Álvaro Arbeloa empilhou títulos, como duas Ligas dos Campeões, um Mundial de Clubes da Fifa, uma Supercopa da Europa, um Campeonato Espanhol e uma Copa do Rei. Neste período, também foi campeão do mundo com a Espanha, em 2010, e da Eurocopa, em 2012.