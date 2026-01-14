Ana Paula Galli é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 14/01/2026 12:22

Rio - A musa do Cerro Porteño, Ana Paula Galli, é uma das estrelas do Carnaval do Paraguai. A beldade declarou seu amor ao samba e afirmou que utiliza a dança também para flertar e deixar seus admiradores apaixonados.

"Amo sambar e sambo com atitude. Samba é meu cardio, minha terapia e minha arma de sedução. Provocar dançando. Essa combinação é o que faz o mundo girar", disse em entrevista ao site "Popular".

A beldade (@anapaulagallioficial) está bastante ansiosa para o começo da festa e mandou um recado para os seus fãs.

"Que eles saibam curtir a festa comigo, saibam apreciar uma mulher de verdade, sensual e forte. Se me aplaudem, danço ainda mais", concluiu.