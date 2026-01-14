Ana Paula Galli é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño diz que ama sambar: 'Minha alma de sedução'
Ana Paula Galli faz sucesso no Carnaval do seu país
Botafogo renova com Kadir até o fim de 2029
Atacante, de 18 anos, é considerado uma grande promessa
Flamengo entra em lista com mais jogadores revelados para a elite da Europa
Rubro-Negro é o único brasileiro em ranking
Jhon Arias dá 'ok' para volta ao Brasil, e Palmeiras tentará contratação do colombiano
Fluminense tem preferência por negócio envolvendo jogador do Wolves
Dono de time árabe revela ‘cheque em branco’ para Messi: ‘Ofereci 1,4 bilhão de euros por ano’
Craque, de 38 anos, atua no futebol dos Estados Unidos
Botafogo aposta em desenvolvimento de jovens em momento de reformulação
Jogadores da base vão receber chance no início do Carioca
