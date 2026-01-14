Palmeiras tem interesse em John AriasDivulgação/ Wolverhampton
Jhon Arias dá 'ok' para volta ao Brasil, e Palmeiras tentará contratação do colombiano
Fluminense tem preferência por negócio envolvendo jogador do Wolves
Fernando Diniz deve utilizar força máxima em estreia contra o Maricá
Gigante da Colina busca vitória diante de sua torcida, hoje, às 21h30, em São Januário
Reforço para 2026, Vitão é regularizado e já pode estrear pelo Flamengo
O Rubro-Negro oficializou a contratação do zagueiro no dia 9 de janeiro
Garotada do Flamengo sofre com Garrinsha e perde para o Bangu em Moça Bonita
Haitiano deu o passe para o primeiro gol do jogo e ainda anotou uma pintura
Revelado pelo Flamengo, João Gomes entra na mira do Atlético de Madrid
Volante é peça importante do Wolverhampton (ING)
Lucas Paquetá informa ao West Ham o desejo de ir para o Flamengo
Rubro-Negro tenta repatriar o meio-campista
Auxiliar de Zubeldía valoriza desempenho do Fluminense na vitória sobre o Madureira
Maxi Cuberas foi o responsável por comandar o Tricolor na ausência do técnico, que se recupera de um procedimento cardiovascular
