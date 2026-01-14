Palmeiras tem interesse em John AriasDivulgação/ Wolverhampton

Rio - O meia-atacante Jhon Arias, de 28 anos, pode estar voltando ao futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "UOL", o colombiano teria dado sinal verde para o Palmeiras, que tem interesse na contratação do atleta para a temporada de 2026.
Porém, para contratá-lo, o Alviverde terá que derrubar a preferência de compra que o Fluminense tem em caso de retorno de Arias ao futebol brasileiro. O Tricolor vendeu o colombiano ao Wolverhampton no meio da temporada passada.
O clube inglês desembolsou  17 milhões de euros (R$ 110 milhões) fixos e 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) em bônus por metas. O Fluminense ainda não recebeu todo o valor e também tem interesse na contratação de Jhon Arias.
Jhon Arias defendeu o Fluminense por quatro temporadas, sendo destaque do clube carioca. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas.
Palmeiras tem interesse em John Arias
Arias não vive boa fase na Inglaterra e pode retornar ao futebol brasileiro
