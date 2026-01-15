Publicado 15/01/2026 00:00

O Vasco faz sua estreia no Campeonato Carioca, hoje, dando início à temporada de 2026. O adversário será o Maricá, às 21h30, em São Januário, pela primeira rodada da Taça Guanabara. No ano passado, as equipes se enfrentaram pela primeira e única vez na história, também pelo estadual. Na ocasião, o Gigante da Colina levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Paulo Henrique.

O planejamento inicial da comissão técnica era utilizar jogadores reservas e atletas das categorias de base nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. No entanto, após uma conversa realizada ontem entre o treinador e o elenco, o cenário mudou. Os jogadores afirmaram já estar à disposição da comissão técnica para a estreia da competição. A programação previa a utilização dos titulares apenas no clássico contra o Flamengo, válido pela terceira rodada do Estadual.

Os reforços Alan Saldivia e Johan Rojas não estarão disponíveis para a partida de estreia. Antes da apresentação oficial do zagueiro uruguaio, realizada na tarde de ontem, o diretor de futebol Admar Lopes explicou que ambos seguem fora por questões burocráticas. A expectativa interna é de que os jogadores estejam liberados antes do confronto contra o Nova Iguaçu.

Comandado por Reinaldo, ex-atacante de Flamengo e Botafogo, desde 2023, o Maricá chega motivado para surpreender na elite do futebol carioca. O clube disputa a primeira divisão do estadual pela segunda vez em sua história e se apega ao bom início na edição passada, quando o time estreou com vitória contra o Botafogo