João Gomes em ação pelo WolverhamptonAFP

Publicado 14/01/2026 23:04

Espanha - O volante João Gomes, do Wolverhampton, está na mira do Atlético de Madrid. Segundo o jornal espanhol 'Marca', o jogador está na lista de candidatos para suprir a saída de Conor Gallagher, que acertou com o Tottenham.

O Atlético de Madrid terá concorrência caso decida avançar pelo volante. Afinal, o Napoli, da Itália, também está interessado no volante.

O brasileiro é cria das categorias do Flamengo e estreou pelos profissionais em 2020. Ele se destacou no Rubro-Negro e despertou o interesse do Wolverhampton, que oficializou a contratação em janeiro de 2023

João Gomes é peça importante do time inglês, que luta contra o rebaixamento. Atualmente, os Wolves somam apenas sete pontos e estão na lanterna da Premier League.