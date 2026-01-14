João Gomes em ação pelo WolverhamptonAFP

Espanha - O volante João Gomes, do Wolverhampton, está na mira do Atlético de Madrid. Segundo o jornal espanhol 'Marca', o jogador está na lista de candidatos para suprir a saída de Conor Gallagher, que acertou com o Tottenham.
O Atlético de Madrid terá concorrência caso decida avançar pelo volante. Afinal, o Napoli, da Itália, também está interessado no volante.
O brasileiro é cria das categorias do Flamengo e estreou pelos profissionais em 2020. Ele se destacou no Rubro-Negro e despertou o interesse do Wolverhampton, que oficializou a contratação em janeiro de 2023.
João Gomes é peça importante do time inglês, que luta contra o rebaixamento. Atualmente, os Wolves somam apenas sete pontos e estão na lanterna da Premier League.
 