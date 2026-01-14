João Gomes em ação pelo WolverhamptonAFP
Revelado pelo Flamengo, João Gomes entra na mira do Atlético de Madrid
Volante é peça importante do Wolverhampton (ING)
Revelado pelo Flamengo, João Gomes entra na mira do Atlético de Madrid
Volante é peça importante do Wolverhampton (ING)
Lucas Paquetá informa ao West Ham o desejo de ir para o Flamengo
Rubro-Negro tenta repatriar o meio-campista
Auxiliar de Zubeldía valoriza desempenho do Fluminense na vitória sobre o Madureira
Maxi Cuberas foi o responsável por comandar o Tricolor na ausência do técnico, que se recupera de um procedimento cardiovascular
Guilherme Arana celebra estreia e analisa vitória do Fluminense: 'Importante'
Lateral-esquerdo também projetou a temporada e mostrou estar com altas expectativas
Com time alternativo, Fluminense bate o Madureira na estreia no Carioca
Lezcano e John Kennedy balançaram a rede para garantir a vitória tricolor no primeiro jogo do ano
Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Riquelme como reforço para a base
Atleta de 19 anos é cria do Sport
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.