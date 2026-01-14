Vini Jr é jogador do Real MadridFadel Senna / AFP

Vini Jr voltou a ser alvo de ataques racistas na Espanha. Um vídeo publicado pelo 'AS' nesta quarta-feira (14), antes do jogo entre Albacete e Real Madrid, válido pela Copa do Rei, mostrou o momento em que torcedores chamaram o atacante brasileiro de "mono" (macaco).
Por meio do Instagram, o goleiro Courtois compartilhou o vídeo e criticou o ataque racista: "Basta já de racismo! Isso é vergonhoso".
