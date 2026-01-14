Vini Jr é jogador do Real Madrid - Fadel Senna / AFP

Publicado 14/01/2026 17:43

Vini Jr voltou a ser alvo de ataques racistas na Espanha. Um vídeo publicado pelo 'AS' nesta quarta-feira (14), antes do jogo entre Albacete e Real Madrid, válido pela Copa do Rei, mostrou o momento em que torcedores chamaram o atacante brasileiro de "mono" (macaco).

Confira abaixo:

Cánticos racistas a Vinicius en la previa del partido de Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid pic.twitter.com/oFujegxI9P — Diario AS (@diarioas) January 14, 2026

Por meio do Instagram, o goleiro Courtois compartilhou o vídeo e criticou o ataque racista: "Basta já de racismo! Isso é vergonhoso".

Publicação de Courtois no story do Instagram Reprodução/Instagram @thibautcourtois



