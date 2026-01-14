Vini Jr é jogador do Real MadridFadel Senna / AFP
Cánticos racistas a Vinicius en la previa del partido de Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid pic.twitter.com/oFujegxI9P— Diario AS (@diarioas) January 14, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Vini Jr é jogador do Real MadridFadel Senna / AFP
Cánticos racistas a Vinicius en la previa del partido de Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid pic.twitter.com/oFujegxI9P— Diario AS (@diarioas) January 14, 2026
Vídeo: Vini Jr é alvo de cânticos racistas antes de jogo da Copa do Rei
Torcedores chamaram o atacante brasileiro de 'macaco'
Alvo do Botafogo, Kauã Diniz acerta com clube japonês
Volante assinou vínculo com o Red Bull Omiya Ardija nesta quarta-feira (14)
Na mira do Flamengo, Paquetá pode ter salário reduzido pela metade em caso de queda do West Ham
Jogador, de 28 anos, tem contrato até junho de 2027
Cria do Vasco, Tales Magno retorna ao futebol norte-americano
Atacante se reapresentou ao New York City FC para iniciar a preparação para a temporada de 2026
Pedrinho admite 'conversa adiantada' por investidor em SAF do Vasco
Presidente do clube carioca afirmou que processo evoluiu mais que outros interessados
Treinador do Barcelona aborda demissão de Xabi Alonso: 'Faz parte e não podemos mudar'
Espanhol deixou o Real Madrid após perder clássico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.