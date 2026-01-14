Hansi Flick em coletiva pelo Barcelona - Divulgação / Barcelona

Publicado 14/01/2026 16:14

Rio - Dois dias depois da saída de Xabi Alonso do comando do Real Madrid, o treinador Hansi Flick, do Barcelona, afirmou que mudanças na função fazem parte do futebol. O alemão disse que faz parte do trabalho do comandante fazer o clube e os atletas confiarem em si.

"Isso faz parte do futebol e não podemos mudar. O clube deve acreditar em você e o time também. Quem toma as decisões precisa fazê-lo, e o Madrid fez isso, mas não é assunto meu. O trabalho de treinador é muito complicado, temos muitas responsabilidades, mas no fim isso faz parte da nossa profissão e é preciso conviver com isso", afirmou.

A demissão de Xabi ocorreu depois da derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Hansi Flick falou sobre o convívio que teve com o espanhol na Alemanha.

"Nos conhecemos em Leverkusen e mantivemos contato. Isso é futebol e desejo o melhor para ele; tenho certeza de que em breve terá um grande projeto para ele e sua comissão técnica. É futebol e é preciso seguir em frente, mas ele é um grande treinador e tem um grande futuro", disse.