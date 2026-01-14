Hansi Flick em coletiva pelo BarcelonaDivulgação / Barcelona
Treinador do Barcelona aborda demissão de Xabi Alonso: 'Faz parte e não podemos mudar'
Espanhol deixou o Real Madrid após perder clássico
Treinador do Barcelona aborda demissão de Xabi Alonso: 'Faz parte e não podemos mudar'
Espanhol deixou o Real Madrid após perder clássico
Fluminense divulga numeração fixa para a temporada; confira
Primeiro jogo do ano será contra o Madureira, nesta quarta-feira (14)
Apresentado, Saldivia diz que projeto de Diniz pesou na escolha pelo Vasco
Defensor uruguaio chega após passagem pelo Colo-Colo (CHI) e mira títulos
Seleção define base em Nova Jersey para a Copa do Mundo de 2026
Brasil está no grupo C com com Marrocos, Escócia e Haiti
Novelas sem fim? Savarino e Hulk ainda são possibilidades no Fluminense
Tricolor não trata situações como totalmente descartadas
Botafogo volta a avaliar contratação de ex-zagueiro do Palmeiras
Defensor, de 23 anos, tem vínculo com o clube português até junho de 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.