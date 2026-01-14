Seleção brasileira, do técnico Carlo Ancelotti, caiu no Grupo C da Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF
“Creio que fizemos a melhor escolha dentro das nossas avaliações. Desde quando asseguramos a classificação, tomamos todos os cuidados para encontrar um lugar que pudesse oferecer a estrutura necessária de treinamento, com privacidade, modernidade e conforto. Após o sorteio que definiu as chaves e os locais dos jogos, intensificamos nossa busca e encontramos no CT do RB New York o cenário perfeito que pudesse receber a Seleção”, disse Rodrigo Caetano, coordenador das seleções masculinas da CBF.
O grupo do Brasil da Copa do Mundo C, junto com Marrocos, Escócia e Haiti. A Seleção terá os próximos compromissos em março, nos Estados Unidos, contra França e Croácia.
