Seleção brasileira, do técnico Carlo Ancelotti, caiu no Grupo C da Copa do MundoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/01/2026 15:40





Rio - A base da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, já está definida. Nesta quarta-feira (14), a CBF indicou que a delegação, que tentará o hexa, ficará hospedada e treinará em em Nova Jersey, nos Estados Unidos.





O local escolhido pelo Brasil após diversas visitas em centros de treinamentos oferecidos pela Fifa, foi o Columbia Park Training Facility, do RB New York. O hotel será o The Ridge, em Basking Ridge, que será somente para a delegação canarinha.

O espaço para os treinos está em obras para ampliar as estruturas e modernizar as instalações.



“Creio que fizemos a melhor escolha dentro das nossas avaliações. Desde quando asseguramos a classificação, tomamos todos os cuidados para encontrar um lugar que pudesse oferecer a estrutura necessária de treinamento, com privacidade, modernidade e conforto. Após o sorteio que definiu as chaves e os locais dos jogos, intensificamos nossa busca e encontramos no CT do RB New York o cenário perfeito que pudesse receber a Seleção”, disse Rodrigo Caetano, coordenador das seleções masculinas da CBF.



O grupo do Brasil da Copa do Mundo C, junto com Marrocos, Escócia e Haiti. A Seleção terá os próximos compromissos em março, nos Estados Unidos, contra França e Croácia.