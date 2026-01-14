Maximilian Ibrahimovic, filho de Zlatan Ibrahimovic - Foto: X/Ajax

Maximilian Ibrahimovic, filho de Zlatan IbrahimovicFoto: X/Ajax

Publicado 14/01/2026 13:23

O Ajax anunciou nesta quarta-feira(14) a contratação por empréstimo do filho de Zlatan Ibrahimovic. Maximillian Ibrahimovic, de 19 anos, e também atacante vai estar no centro das atenções do futebol holandês. O jogador assinou contrato por seis meses e o conjunto vermelho e branco tem a opção de compra ao final do vínculo.

Emprestado pelo Milan, o jovem chega para defender tanto o time B como a equipe principal. Em seus canais oficiais, o Ajax estampou a novidade com a inscrição "Tal pai, tal filho".



A postagem faz uma alusão à passagem de Zlatan Ibrahimovic pelo clube holandês nas temporadas de 2001/2002 e 2002/2003. O sueco atualmente tem 44 anos e trabalha como dirigente do Milan.



