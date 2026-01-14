Maximilian Ibrahimovic, filho de Zlatan IbrahimovicFoto: X/Ajax
Emprestado pelo Milan, o jovem chega para defender tanto o time B como a equipe principal. Em seus canais oficiais, o Ajax estampou a novidade com a inscrição "Tal pai, tal filho".
A postagem faz uma alusão à passagem de Zlatan Ibrahimovic pelo clube holandês nas temporadas de 2001/2002 e 2002/2003. O sueco atualmente tem 44 anos e trabalha como dirigente do Milan.
Maximillian Ibrahimovic, que ensaia seus primeiros chutes na carreira profissional estava no Milan sub-23. Neste ano, ele disputou 16 jogos, balançou as redes em cinco oportunidades e deu três assistências.
"Estamos muito satisfeitos com a chegada de Maximillian. É um atacante talentoso, com bom posicionamento dentro e fora da área e tem uma finalização precisa. É habilidosos e, acima de tudo, tem uma mentalidade vencedora", afirmou o diretor de futebol Marijn Beuker ao site oficial.
Em sua chegada ao Ajax, o jovem Ibra disse estar pronto para o desafio. "Sou uma pessoa independente e quero escrever a minha própria história", afirmou o centroavante.
