Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, tem um verdadeiro corpo escultural e costuma exibi-los nas redes sociais. Durante o verão, a beldade tem aparecido em algumas fotos utilizando biquíni. A paraguaia acredita que a peça é a melhor para utilizar durante o calor.
fotogaleria
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo participou de corrida - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
"Eu prefiro o fio-dental. Quando está tudo no lugar, precisamos celebrar", afirmou a beldade que tem mais de 313 mil seguidores no seu perfil do Instagram (@leidycardozopy).
Leidy Cardozo confessou que gosta bastante de praia e de entrar na água em qualquer horário do dia. Na opinião dela, o calor aguça a criatividade.
"Eu gosto de entrar na água de noite, mas não sozinha. O calor aguça a criatividade sempre", finalizou a beldade em entrevista ao site "Popular".