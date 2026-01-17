Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2026 09:30

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, tem um verdadeiro corpo escultural e costuma exibi-los nas redes sociais. Durante o verão, a beldade tem aparecido em algumas fotos utilizando biquíni. A paraguaia acredita que a peça é a melhor para utilizar durante o calor.

"Eu prefiro o fio-dental. Quando está tudo no lugar, precisamos celebrar", afirmou a beldade que tem mais de 313 mil seguidores no seu perfil do Instagram (@leidycardozopy).

Leidy Cardozo confessou que gosta bastante de praia e de entrar na água em qualquer horário do dia. Na opinião dela, o calor aguça a criatividade.

"Eu gosto de entrar na água de noite, mas não sozinha. O calor aguça a criatividade sempre", finalizou a beldade em entrevista ao site "Popular".