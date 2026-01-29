Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño sensualiza na Praia de Copacabana
Eli Villagra tem mais de 326 mil seguidores no Instagram
Sob olhar de Ancelotti em jogo do Fluminense, Martinelli ainda sonha com Seleção
Volante acredita que pode ganhar uma chance em breve e aposta em bom início de 2026
Vasco empresta Riquelme ao Panserraikos 1946 FC, da Grécia
Lateral-esquerdo de 23 anos deixa o clube até junho, com opção de compra prevista no acordo
Endrick fala sobre bom começo no Lyon: 'Não vim aqui para brincar'
Brasileiro marcou o primeiro hat-trick de sua carreira pela equipe francesa no último domingo (25)
Palmeiras encaminha empréstimo de Raphael Veiga ao América do México
Jogador histórico vive fim de ciclo no clube paulista
Sem acordo por renovação no PSG, Dembélé deverá receber oferta de equipe saudita
Atacante, de 28 anos, já rejeitou aumento salarial do clube
