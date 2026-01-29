Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Publicado 29/01/2026 14:25 | Atualizado 29/01/2026 15:22

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, aproveitou o período no Rio de Janeiro para visitar um dos principais cartões postais da cidade e do mundo: a praia de Copacabana. A beldade publicou em seus perfil no Instagram imagens sensualizando na Princesinha do Mar.

"É por isso que eu amo meus trabalhos porque eu posso férias de passagem", publicou a beldade, que tem mais de 326 mil seguidores no seu perfil no Instagram (@elivillagra_barbie).

Personalidade importante do Carnaval do Paraguai, Eli Villagra veio até o Rio de Janeiro para fazer coberturas jornalísticas sobre o evento da Cidade Maravilhosa, que é o principal do gênero em todo o planeta.

"Vim para cá para trabalhar. Para representar meu país no maior carnaval do mundo (estamos ensaiando com a equipe de palco e técnica), fazer participações na TV e também tirar umas pequenas férias", revelou a "Barbie Paraguaia".