Endrick vive excelente começo pelo LyonDivulgação / Lyon

Publicado 29/01/2026 14:55

Endrick começou a trajetória no Lyon de forma arrasadora. O brasileiro está emprestado pelo Real Madrid para a equipe francesa até o término da temporada europeia.



O atacante contabiliza cinco participações em gols em apenas três jogos com a camisa do Lyon. Endrick balançou as redes quatro vezes e ainda deu uma assistência. O jogador mandou um recado dizendo que este é apenas o começo no clube francês.

"Podem esperar que eu darei tudo em campo. Enquanto eu estiver aqui, farei de tudo pelo Lyon. Eu não vim aqui para brincar (.. ) Eu vim para jogar, ganhar e ajudar", disse Endrick, em entrevista para a Ligue 1+.



No último domingo (25), Endrick fez o primeiro hat-trick da carreira como profissional. Ele anotou três gols no triunfo por 5 a 2 sobre o Metz, pelo Campeonato Francês.

O atacante, aos 19 anos, tornou-se o brasileiro mais jovem a marcar três gols em um mesmo jogo no futebol europeu. O ex-Palmeiras ultrapassou a marca de Ronaldo Fenômeno, que havia alcançado o hat-trick aos 21 anos, na época que atuava pela Inter de Milão, em 1997/98.



"Estou muito feliz. É meu primeiro hat-trick e vou me lembrar disso para o resto da vida. O time jogou uma partida fantástica. Obrigado aos meus companheiros e ao treinador. Temos que manter o ritmo", discursou Endrick ao final da partida contra o Metz.