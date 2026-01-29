Ousmane Dembélé é destaque do PSGAFP
Sem acordo por renovação no PSG, Dembélé deverá receber oferta de equipe saudita
Atacante, de 28 anos, já rejeitou aumento salarial do clube
Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Romário celebra 60 anos: 'Momento lindo e mágico'
Baixinho fez história no futebol carioca, na Europa e na seleção brasileira
Com retorno de Bastos, Botafogo divulga relacionados para duelo contra o Cruzeiro
Alvinegro faz sua estreia pelo Brasileiro nesta quinta-feira
Flamengo divulga que Lucas Paquetá irá vestir camisa 20
Meia, de 28 anos, terá contrato até o fim de 2030
Vídeo: 'AeroPaquetá' tem DJ e torcedoras do Flamengo que fazem dança do jogador
Com muita festa, novo reforço do Rubro-Negro chegou ao Rio no fim da manhã desta quinta-feira
Guardiola se diz feliz com retorno de Paquetá ao Flamengo: ‘Jogador fantástico’
Jogador, de 28 anos, é reforço do Rubro-Negro para 2026
