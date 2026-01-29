Ousmane Dembélé é destaque do PSG - AFP

Publicado 29/01/2026 13:42 | Atualizado 29/01/2026 13:44

Rio - Eleito o melhor jogador do mundo de 2025, o atacante Ousmane Dembélé, de 28 anos, deverá receber uma proposta em breve de alguma equipe do futebol saudita. O astro francês é uma das apostas da liga do país para a próxima temporada. As informações são "Sky Sports News".

Além do francês, outros nomes que tem sido ventilados são os de Vini Jr, do Real Madrid, uma antiga obsessão dos sauditas. Além de Mohamed Salah, do Liverpool. O brasileiro tem contrato até junho de 2027 e o egípcio vive uma temporada de conflitos na Inglaterra.

Dembélé deseja uma valorização salarial depois de ter sido protagonista no título da Liga dos Campeões do PSG no ano passado. Além do prêmio da Fifa, ele também recebeu a "Bola de Ouro". O clube francês fez uma proposta de aumento, mas o atacante rejeitou.

De acordo com o portal "Foot Mercato", o valor oferecido girava em torno de 30 milhões de euros por temporada, o equivalente a R$ 188,1 milhões. Dembélé acredita que deve receber o dobro, cerca de 60 milhões de euros por ano — cerca de R$ 376,2 milhões.

Com a situação, o presidente do PSG, Nasser Al Khelaïfi deixou claro que não irá fazer "loucuras" para renovar com o atacante. "Temos um limite salarial, como todo mundo sabe. Ousmane é uma lenda do clube, o adoro como jogador e como pessoa. É uma pessoa maravilhosa. Mas a equipe e o clube estão acima de tudo. Ninguém está acima do clube. Todos sabem disso e devem respeitar", afirmou em entrevista ao "Canal+".

Na temporada passada, Dembelé entrou em campo em 53 jogos, anotou 35 gols e deu 14 assistências. O atacante, de 28 anos, tem contrato com o PSG até junho de 2028.