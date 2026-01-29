Romário é colunista do Jornal O DIADivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Ídolo do futebol mundial e colunista do Jornal O DIA, Romário de Souza Faria completa 60 anos nesta quinta-feira (29). Por meio das suas redes sociais, o Baixinho celebrou a data com uma publicação em que aparece de braços abertos e um belo cartão postal do Rio de Janeiro.
LEIA MAIS: Mbappé cobra Real após derrota na Liga dos Campeões
"A primeira foto de hoje é essa. Significa exatamente esse momento lindo e mágico que estou vivendo. Obrigado PAPAI DO CÉU por tudo. Por tudo, em todos os sentidos. Tô em paz, tô feliz e principalmente, muuuuitooo saudável!", escreveu o craque.
Romário é considerado um dos maiores jogadores da história. Ele iniciou sua trajetória no futebol defendendo o Vasco no anos de 1980. Depois de se destacar, o Baixinho atuou pelo PSV, da Holanda, e pelo Barcelona, brilhando no futebol europeu. Como melhor do mundo, voltou ao futebol brasileiro para defender o Flamengo. O camisa 11 brilhou no Rubro-Negro e também no Fluminense.
LEIA MAIS: Ex-Flamengo e Fluminense, Mano será o novo técnico do Peru, diz jornal
Além destes clubes, Romário passou pelo Miami FC, dos Estados Unidos, pelo Al-Saad, do Catar, e pelo Adelaide United, da Austrália e encerrou a carreia no America, clube do coração do seu pai Edevair. Além de ter brilhado em diversos gramados, Romário foi o grande protagonista do título da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994 e também encerrou sua carreira tendo marcado mais de 1.000 gols.
LEIA MAIS: Ancelotti vai ao Maracanã e acompanha vitória do Flu pelo Brasileirão
Atualmente, Romário é senador da república pelo Rio de Janeiro e está em seu segundo mandato. Ele também assumiu a presidência do America, clube do coração do seu pai Edevair e que também defendeu como jogador.