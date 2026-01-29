Mano Menezes trabalhou no Fluminense e depois no Grêmio em 2025Marcelo Goncalves/Fluminense F.C
Ex-Flamengo e Fluminense, Mano será o novo técnico do Peru, diz jornal
Técnico brasileiro terá a missão de levar a seleção de volta à Copa do Mundo
Botafogo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Equipes contarão com retornos de jogadores machucados para estreia no Campeonato Brasileiro 2026
Mirassol x Vasco: onde assistir ao vivo, escalações e informações
Jogo será no estádio Maião, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026
Savarino estreia e dá indícios sobre como deve ser utilizado no Fluminense
Venezuelano atuou por 11 minutos na vitória sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pelo Brasileirão
Filipe Luís analisa derrota do Flamengo para o São Paulo e exalta Paquetá: 'Incrível'
Técnico também comentou erro de Erick Pulgar, que ocasionou o gol da vitória do Tricolor Paulista
Jorginho reclama de arbitragem após derrota do Flamengo para o São Paulo: 'Matou o jogo'
Meio-campista ficou na bronca com Wilton Pereira Sampaio e acabou expulso depois do apito final
