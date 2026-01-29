Raphael Veiga Cesar Greco / Palmeiras
Palmeiras encaminha empréstimo de Raphael Veiga ao América do México
Jogador histórico vive fim de ciclo no clube paulista
Herói da estreia, Danilo vê Botafogo comprometido e promete volta por cima
Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela rodada de abertura do Brasileirão
Botafogo atropela o Cruzeiro e estreia com pé direito no Brasileirão
Glorioso goleia por 4 a 0 e soma os primeiros pontos no campeonato
Diniz sai em defesa de Lucas Piton após erro na derrota do Vasco para o Mirassol
Lateral-esquerdo perdeu a posse na saída de bola e originou o gol da vitória do Leão Caipira
Fernando Diniz se irrita com jogadores e dá bronca em parada técnica: 'Não fez nada'
Treinador reclamou principalmente com Rojas e Nuno Moreira
Robert Renan analisa derrota do Vasco para o Mirassol: 'Precisamos melhorar'
Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1, de virada, na estreia no Campeonato Brasileiro
Vasco sofre virada e perde para o Mirassol na estreia no Brasileiro
Cruz-Maltino saiu na frente com Coutinho, mas Renato Marques e Eduardo deram a vitória ao Leão Caipira
