Rio - O meia Raphael Veiga, de 30 anos, vive fim de ciclo no Palmeiras. O Alviverde encaminhou o empréstimo do jogador para o América, do México, até o final de ano. A operação inclui uma opção de compra no valor de 1,5 milhão de dólares (R$ 7,84 milhões). As informações são da "ESPN".
Veiga entrou em campo em três partidas na temporada de 2026, somando 122 minutos em campo, sem deixar gols e assistências. No duelo da última quarta-feira (28) contra o Atlético-MG, o jogador foi relacionado mas não entrou em campo. Nesta quinta, o meia treinou com os companheiros do Palmeiras normalmente.
O meia é o maior artilheiro do Palmeiras neste século, com 109 gols — à frente de Dudu, que soma 88. Além disso, integra o top 10 de jogadores mais vitoriosos da história recente do clube, com 10 títulos conquistados, ao lado de Luan, Zé Rafael, Rony e do ex-volante Dudu (Olegário Tolói de Oliveira). Com a camisa 23, ele também é o atleta que mais disputou decisões e o maior goleador do Palmeiras em finais.
Revelado pelo Coritiba, Raphael Veia chegou ao Palmeiras em 2017, depois de não se destacar, foi emprestado ao Athletico-PR e teve uma ótima passagem pelo Furacão. Voltou ao Verdão em 2019 para fazer história.