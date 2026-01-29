Endrick com a camisa do Lyon - Divulgação / Lyon

Publicado 29/01/2026 17:30

França - O impacto de Endrick no futebol francês foi imediato. Em poucas semanas vestindo a camisa do Lyon, o brasileiro já empilha números expressivos e reconhecimento individual, coroado com o prêmio do mês de melhor jogador do Campeonato Francês.

Os dados em campo ajudam a explicar a escolha. Em três partidas disputadas em 2026, o jogador estufou as redes cinco vezes e lidera o ranking de participações diretas em gols entre jogadores sub-20 das principais ligas europeias, superando nomes consolidados da nova geração, como Lamine Yamal e Shaqueel Van Persie.



A atuação mais marcante aconteceu diante do Metz. Na vitória por 5 a 2, o brasileiro marcou três vezes e entrou para a história como o jogador mais jovem do país a anotar um 'hat-trick' no futebol europeu, ultrapassando Ronaldo Fenômeno na lista.

A presença do atacante também alterou o cenário fora das quatro linhas. Conteúdos envolvendo o atleta passaram a dominar as redes sociais do clube francês, com mais de 110 milhões de visualizações somadas, enquanto vídeos em seu perfil pessoal superaram 50 milhões de acessos em apenas um mês.



Esse engajamento se refletiu nas transmissões. O confronto contra o Metz registrou o maior pico de audiência da temporada do Campeonato Francês na CazéTV, com 706 mil dispositivos conectados simultaneamente, superando até partidas do PSG na plataforma brasileira.