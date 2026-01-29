Unai Emery comanda o Aston Villa - AFP

Espanha – O Real Madrid atravessa um período de instabilidade esportiva que aumentou a pressão sobre a diretoria. A eliminação para o Albacete nas oitavas de final da Copa do Rei e a derrota por 4 a 2 para o Benfica, na última rodada da fase de liga da Champions League, obrigaram os espanhóis a disputar os playoffs do torneio continental e acenderam o sinal de alerta internamente.



A cúpula Merengue, com isso, já começa a olhar para o futuro e planeja a próxima temporada. A efetivação de Álvaro Arbeloa ao fim de 2025/26 segue indefinida, e a decisão final deve ser tomada apenas após a conclusão da atual temporada, quando o desempenho da equipe será avaliado de forma mais ampla.



Paralelamente, o clube espanhol iniciou movimentações no mercado e, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, já discute possíveis nomes para o comando técnico. Unai Emery, atual treinador do Aston Villa, aparece entre os principais alvos da diretoria, que também monitora a situação de Jürgen Klopp, ex-Liverpool.



Aos 54 anos, Emery é um nome consolidado no futebol europeu. Com passagens por Sevilla e Villarreal, o técnico basco é o maior campeão da história da Liga Europa, com quatro títulos, além de ser elogiado pelo trabalho consistente que vem desenvolvendo na Inglaterra.



Enquanto isso, Arbeloa terá até o fim da temporada para se provar e tentar convencer a diretoria de que merece continuidade no projeto esportivo.

