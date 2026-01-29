John sofreu grave lesão no joelho esquerdo - Divulgação / Nottingham Forest

Publicado 29/01/2026 15:41

Rio - O goleiro John, de 29 anos, que defende o Nottingham Forest, da Inglaterra, sofre uma grave lesão no joelho esquerdo e está fora da temporada europeia. O brasileiro, que vinha recebendo chances com Carlo Ancelotti, não deverá se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo. As informações são da "BBC Sport".

John se machucou na derrota do Forest para o Aston Villa por 3 a 1, em 3 de janeiro, pelo Campeonato Inglês. A contusão ocorreu no mesmo lance em que o goleiro falhou ao sair do gol e sofrer o terceiro gol da equipe adversária, marcado por John McGinn.

O goleiro não vinha sendo chamado por Ancelotti nas primeiras convocações, mas teve oportunidades com o técnico depois das lesões de Ederson e Hugo Souza, nas datas Fifas de outubro e de novembro do ano passado.

No total, John entrou em campo em nove partidas pelo Nottingham Forest. O goleiro, de 29 anos, atuou por um ano e meio pelo Botafogo, sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2024.