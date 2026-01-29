College Football será disputado no Rio de Janeiro pela primeira vezDivulgação
Universidades reservam 24 mil ingressos para jogo de College Football no Rio
Virginia Cavaliers e NC State Wolfpack terão pacotes especiais para estudantes
Anselmi enaltece atuação do Botafogo e valoriza vitória: 'Muito importante'
Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos
Torcida do Botafogo vaia Textor e protesta: 'Muito respeito com a camisa do Fogão'
Dono da SAF acompanhou a goleada sobre o Cruzeiro, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos
Herói da estreia, Danilo vê Botafogo comprometido e promete volta por cima
Alvinegro goleou o Cruzeiro por 4 a 0, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela rodada de abertura do Brasileirão
Botafogo atropela o Cruzeiro e estreia com pé direito no Brasileirão
Glorioso goleia por 4 a 0 e soma os primeiros pontos no campeonato
Diniz sai em defesa de Lucas Piton após erro na derrota do Vasco para o Mirassol
Lateral-esquerdo perdeu a posse na saída de bola e originou o gol da vitória do Leão Caipira
Fernando Diniz se irrita com jogadores e dá bronca em parada técnica: 'Não fez nada'
Treinador reclamou principalmente com Rojas e Nuno Moreira
