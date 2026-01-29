College Football será disputado no Rio de Janeiro pela primeira vez - Divulgação

Publicado 29/01/2026 19:58 | Atualizado 30/01/2026 01:09

Rio - Pela primeira vez na história, o College Football terá um jogo realizado no Brasil. O futebol americano universitário desembarca no Rio de Janeiro, no dia 29 de agosto, com o duelo entre Virginia Cavaliers e NC State Wolfpack, no Nilton Santos, pela abertura da temporada regular. Do total de ingressos disponíveis, 24 mil bilhetes foram reservados para as universidades participantes, sendo 12 mil para cada.

Os ingressos reservados respeitam uma tradição histórica do futebol americano universitário. Será o segundo confronto da história da modalidade fora dos Estados Unidos, sendo o primeiro na América do Sul. A organização estima que 20 mil turistas norte-americanos venham ao Brasil para acompanhar o duelo, o que deve proporcionar um impacto de R$ 400 milhões para a cidade do Rio de Janeiro.

"O College Football é muito mais do que um jogo, é uma experiência cultural. Nos Estados Unidos, os torcedores seguem suas universidades para onde elas vão, e isso faz parte do DNA do esporte. Reservar ingressos para essas torcidas é respeitar a essência do esporte e entregar uma experiência autêntica também no Brasil", afirma Bruno Guilherme, CEO da Brasil Sports Business, empresa responsável pela realização do evento no país.

A prática faz parte da cultura do College Football nos Estados Unidos, em que torcedores acompanham suas universidades em jogos fora de casa, inclusive em eventos internacionais. Esse comportamento influencia diretamente o planejamento do evento no Brasil e explica por que apenas parte da capacidade do estádio foi disponibilizada ao público geral. Segundo o executivo, a divisão da carga de ingressos é estratégica para manter o padrão do espetáculo.

"Cada universidade tem direito a 12 mil ingressos para atender seus fãs, ex-alunos e comunidades que viajam para acompanhar o time. Isso impacta a quantidade de ingressos disponíveis ao público local, mas eleva a atmosfera e a experiência dentro do estádio", explica.