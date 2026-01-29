Guilherme Teodoro representará o Brasil no ITTF Americas Cup 2026 - Divulgação/WTT

Guilherme Teodoro representará o Brasil no ITTF Americas Cup 2026Divulgação/WTT

Publicado 29/01/2026 19:59

Rio - O mesatenista brasileiro Guilherme Teodoro, campeão sul-americano adulto em 2025, será um dos representantes do Brasil no ITTF Americas Cup 2026, que acontece entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro, no 888 Table Tennis Center, em São Francisco (EUA). A conquista continental garantiu ao atleta a vaga direta no Main Draw, colocando-o entre os 16 melhores jogadores das Américas logo na fase principal da competição.

Diferentemente da edição anterior, quando precisou disputar a fase preliminar, Guilherme inicia o torneio em um novo patamar, reflexo da evolução técnica, da maturidade competitiva e dos resultados expressivos alcançados ao longo da última temporada. A preparação para a competição começou ainda no fim de 2025, com participações em torneios internacionais do WTT, e seguiu em 2026 com um período intenso de treinamentos e competições na Europa, especialmente na liga da Áustria, onde o brasileiro joga.

"Chego muito bem tanto fisicamente quanto tecnicamente. Além disso, o período de descanso no fim do ano foi fundamental para ‘resetar’, alinhar metas e iniciar janeiro com força total. Tive um início de temporada bastante positivo, com bons resultados na liga. Conquistei uma vitória expressiva diante do egípcio AbdelAziz Youssef, atual número 49 do ranking mundial, o que reforça minha evolução", destacou Guilherme.

A entrada direta no Main Draw do ITTF Americas Cup simboliza mais do que um avanço esportivo. Para Guilherme, representa o reconhecimento de uma trajetória consistente e de um momento superior na carreira em relação à última participação no torneio.

"Acredito que chego mais experiente a esta edição. Venho de uma sequência consistente de bons resultados, tanto na liga da Áustria quanto nos dois torneios do WTT que disputei no fim de 2025. Posso dizer que vivo um momento superior da minha carreira em relação à última Copa Pan-Americana, com mais maturidade competitiva e confiança", avaliou.

O título de campeão sul-americano adulto em 2025, que garantiu a vaga direta na competição, segue como um marco especial na carreira do atleta e como combustível para os desafios internacionais. O ITTF Americas Cup é disputado em sistema eliminatório, e no Main Draw as partidas acontecem em melhor de sete sets. Ciente do alto nível técnico dos confrontos, Guilherme destaca a importância da preparação estratégica para cada jogo.

"Esse título tem um peso enorme na minha carreira. Ele representa todo o trabalho, a dedicação e a persistência dos últimos anos. Finalmente alcançar esse objetivo me trouxe uma confiança extra e a certeza de que estou entre os principais nomes do continente, pronto para ir o mais longe possível nas competições", afirmou.