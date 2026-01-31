eMuseu das Favelas agita evento na Ilha com batalha gamerDivulgação
Batalha de jogo eletrônico agita evento do eMuseu das Favelas no Rio
Projeto criou game com nove comunidades cariocas
Vasco se aproxima de valor pedido pelo Del Valle para liberar Spinelli
Atacante argentino é mais um nome para reforçar o ataque vascaíno
Botafogo faz proposta por zagueiro argentino do Racing mesmo com transfer ban
Mesmo em dificuldade financeira e com transfer ban, Glorioso tenta reforçar elenco
Torcida do Flamengo lota entrada de hotel para receber jogadores em Brasília
Rubro-Negro disputa o primeiro título da temporada, a Supercopa Rei, contra o Corinthians
Neymar treina com companheiros e tem data de possível estreia em 2026
Camisa 10 voltou a trabalhar com bola no CT, no mesmo dia do clássico com o São Paulo
Barcelona vence Elche e se mantém na liderança do Espanhol
Time catalão perde muitas chances, mas ainda assim faz 3 a 1
Goleiro ex-Fluminense faz gol de tiro de meta pelo Coritiba; veja o vídeo
Pedro Rangel garante a vitória de sua equipe por 1 a 0 pelo Campeonato Paranaense
