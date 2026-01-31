eMuseu das Favelas agita evento na Ilha com batalha gamer - Divulgação

Publicado 31/01/2026 15:55 | Atualizado 01/02/2026 01:50

Rio - O eMuseu das Favelas marcou presença no segundo dia de Conexão Favela, agitando o evento com uma batalha gamer. Hospedado no Roblox, o jogo envolveu nove comunidades do Rio de Janeiro, em uma disputa repleta de diversão e pertencimento. Durante o evento na Vila Joaniza, Ilha do Governador, três jogadores levaram a melhor e receberam "Robux" em prêmios, a moeda virtual da plataforma.

Ao longo da programação, o público também pôde vivenciar a experiência virtual do Desafio eMuseu das Favelas. O jogo aborda temas como cidadania, sustentabilidade, esporte e cultura, utilizando o game como ferramenta de integração e valorização dos territórios. A entrada para o evento é gratuita.

O projeto conta com patrocínio da Light, por meio da Lei de Incentivo à Cultura e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Para a companhia, apoiar a iniciativa reforça seu compromisso social.

"A Light tem orgulho em apoiar esta ação do eMuseu das Favelas, um espaço virtual que valoriza a memória, a cultura e a tecnologia. Acreditamos que investir em ações como esta é uma forma de iluminar não apenas as ruas, mas também as histórias e os talentos que fazem parte do nosso território", afirma Giovanna Curty, superintendente de Comunicação e Sustentabilidade da Light.

A competição do Desafio eMuseu das Favelas se encerra neste domingo (1), último dia do evento. Após o fim da programação presencial, o game continuará disponível na plataforma Roblox, permitindo que novos jogadores sigam acessando a experiência.