Rio - A Rede Globo está em preparação para anunciar uma novela que tem como foco principal o futebol feminino. A dramaturgia é prevista para o horário das seis e será assinada por Julia Spadaccini e Carla Faour, autoras da série 'Segunda Chamada' (2019).





A obra recordará o passado do esporte no cenário brasileiro. O enredo será a história uma jovem, que se vive nos anos 1940 e deseja jogar futebol, época ainda mais complicada para as mulheres que tinham esse sonho.

A previsão é que a produção vá ao ar entre junho e julho de 2027, no mesmo momento da Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil. A novela faz parte de uma ampliação do diálogo entre teledramaturgia e esporte, principalmente junto com o calendário esportivo.






