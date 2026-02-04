João Victor da Silva Santos jogou nas categorias de base do Cruzeiro e do Athletic-MG - Divulgação

Publicado 04/02/2026 14:06

O ex-jogador das categorias de base do Cruzeiro João Victor da Silva Santos morreu nesta terça-feira (4), aos 22 anos, em Maceió. Ele estava internado em coma desde o dia 11 de janeiro, após ser atingido por uma bala perdida, e não resistiu às complicações causadas pelo ferimento.



O jovem, conhecido como Vitão, foi baleado enquanto participava de uma comemoração ligada ao Parma Alagoana, equipe de futebol sete da qual fazia parte e que pertence a um tio. As autoridades ainda não sabem qual a origem do disparo, e o caso segue sob apuração.



Vitão integrou as divisões de base do Cruzeiro entre 2019 e 2021. No período, disputou 33 partidas e marcou um gol, chegando a atuar pelo time sub-17. Também jogou no Athletic-MG. Nos últimos anos, ele disputava competições amadoras e também teve uma breve experiência profissional, no São Bernardo, pela Série C do Campeonato Brasileiro.



Na base, João Victor chegou a jogar com o atacante Vítor Roque, atualmente no Palmeiras. A morte do ex-atleta gerou manifestações de pesar entre pessoas ligadas ao futebol alagoano e mineiro.