João Victor da Silva Santos jogou nas categorias de base do Cruzeiro e do Athletic-MGDivulgação
Ex-jogador do Cruzeiro vítima de bala perdida morre em Maceió
João Victor da Silva Santos estava internado há três semanas em Maceió
Ronaldo Fenômeno vira sócio de clube de piscinas de ondas de R$ 1 bilhão
Ex-jogador ingressou como sócio do Reserva Beach Club, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba
Dirigente do Al-Hilal reforça desejo da liga saudita em ter Vini Jr
Atacante tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2027 e renovação está travada
Jornal inglês critica atuação de Estêvão em derrota do Chelsea para o Arsenal
Brasileiro pouco produziu e não conseguiu evitar a eliminação dos Blues na Copa da Liga Inglesa
Com estiramento no joelho direito, Marçal faz exames médicos no Botafogo
Veterano deixou o clássico contra o Fluminense de muletas
Guardiola faz forte discurso em solidariedade às vítimas de guerras: 'Dói'
Técnico do Manchester City diz que houve genocídio de palestinos por parte de Israel
