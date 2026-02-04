Vini Jr viveu momento conturbado no Real Madrid, mas tem recuperado o bom futebolFadel Senna / AFP
Dirigente do Al-Hilal reforça desejo da liga saudita em ter Vini Jr
Atacante tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2027 e renovação está travada
Jornal inglês critica atuação de Estêvão em derrota do Chelsea para o Arsenal
Brasileiro pouco produziu e não conseguiu evitar a eliminação dos Blues na Copa da Liga Inglesa
Com estiramento no joelho direito, Marçal faz exames médicos no Botafogo
Veterano deixou o clássico contra o Fluminense de muletas
Guardiola faz forte discurso em solidariedade às vítimas de guerras: 'Dói'
Técnico do Manchester City diz que houve genocídio de palestinos por parte de Israel
Flamengo terá desfalque de atacante em partida contra o Internacional
Rubro-Negro busca primeira vitória no Brasileiro
Casagrande compara provável contratação de Arias com Paquetá e Gerson: 'Superior'
Palmeiras está perto do colombiano e busca resposta a investimentos de Flamengo e Cruzeiro
