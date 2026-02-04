Musa do Olimpia, Milva OrtelladoReprodução / Instagram
Musa do Olimpia explica motivo de não assistir mais jogos em setor: 'Muita inveja'
Milva Ortellado tem mais de 139 mil seguidores no Instagram
Casagrande compara provável contratação de Arias com Paquetá e Gerson: 'Superior'
Palmeiras está perto do colombiano e busca resposta a investimentos de Flamengo e Cruzeiro
Neymar desfalcará o Santos no clássico com o São Paulo, pelo Brasileiro
Camisa 10 treinou normalmente, mas ainda não retornará; saiba a nova previsão
Clube da China anuncia contratação de volante ex-Vasco e São Paulo
Antes de seguir no futebol chinês, jogador de 29 anos disputou a temporada de 2025 pelo Sport
Anunciado, Benzema compara o Al-Hilal ao Real Madrid: 'Tudo aqui é ótimo'
Centroavante exaltou o clube árabe e não escondeu a gana de celebrar títulos
Além de Arias, outro campeão pelo Fluminense em 2023 se aproxima do Palmeiras
Clube paulista avança em negociação por zagueiro Nino e tenta antecipar a liberação do Zenit
