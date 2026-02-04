Musa do Olimpia, Milva Ortellado - Reprodução / Instagram

Publicado 04/02/2026 11:25 | Atualizado 04/02/2026 11:56

Rio - A musa do Olimpia, Milva Ortellado, foi questionada sobre o motivo de não mais frequentar o estádio da sua equipe em um determinado setor. A beldade explicou sua mudança de atitude nas redes sociais.

"De repente, senti muita inveja e até mesmo ressentimento por parte de cerca de 10% das pessoas do grupo com quem eu costumava sair. Então, parei de conviver com elas e parei de ir à arquibancada sul. Não gosto de estar perto de pessoas assim", disse.

Dona de um corpo escultural, Milva Ortellado tem mais de 139 mil seguidores no Instagram (@milvaortelladopy). A beldade reforçou que não tem se sentido bem no local.

"Parei de ir porque não quero ficar perto de pessoas ruins ou de certos indivíduos que querem fazer você se sentir mal sem motivo. Nunca falei mal de ninguém e certamente nunca fui uma pessoa ruim, ao contrário de alguns deles lá", concluiu.