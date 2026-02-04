Neymar em ação durante treino do Santos, no CT Rei PeléRaul Baretta / Santos FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
São Paulo - Recuperado de lesão no joelho esquerdo, Neymar treinou normalmente com o elenco do Santos, mas não retornará aos gramados no clássico com o São Paulo. Isso porque ele ainda não tem plenas condições de entrar em campo. O embate será nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
Leia mais: Anunciado, Karim Benzema compara o Al-Hilal ao Real Madrid

Sendo assim, a expectativa é que o meia-atacante volte à lista de relacionados no próximo domingo (8), contra o Noroeste, pelo Campeonato Paulista. As informações são do site 'ge'.

O craque não atua desde o dia 7 de dezembro, quando enfrentou o Cruzeiro no sacrifício para ajudar o Peixe na luta contra o rebaixamento. Pouco tempo depois, foi submetido a uma artroscopia e, de lá para cá, trabalha para se recuperar o mais rapidamente possível.
Leia mais: Cafu participará do 'Jogo das Celebridades' do All-Star Game da NBA
Desde que retornou ao Santos, Neymar fez 11 gols e deu quatro assistências em 28 jogos. 