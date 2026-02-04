Novo jogador do Nantong Zhiyun FC, da China, Lucas Kal esteve no Vasco em 2018 - Divulgação

Publicado 04/02/2026 10:42

Lucas Kal. O jogador de 29 anos estava no Sport e teve uma rápida e decepcionante passagem pelo

O Nantong Zhiyun FC, da China, anunciou a contratação de. O jogador de 29 anos estava no Sport e teve uma rápida e decepcionante passagem pelo Vasco

Revelado pelo São Paulo, o volante chegou ao Cruz-Maltino em agosto de 2018 por empréstimo, mas foi devolvido ao fim da temporada, com apenas uma partida disputada. Sem muitas chances, Lucas Kal foi relacionado para 15 jogos e só entrou aos 42 minutos do segundo tempo na derrota vascaína por 2 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre.



Na temporada seguinte, foi para o América-MG, clube onde mais atuou na carreira, até 2024, quando foi para o Atlético-GO. Também passou por Al-Riyadh, da Arábia Saudit, Nacional, de Portugal, e Guarani. Em 2025, disputou apenas 13 jogos pelo Sport, que terminou na lanterna do Brasileirão.