Pep Guardiola não quis falar apenas sobre o Manchester City e futebol em coletivaDivulgação / Manchester City
Guardiola faz forte discurso em solidariedade às vítimas de guerras: 'Dói'
Técnico do Manchester City diz que houve genocídio de palestinos por parte de Israel
Flamengo terá desfalque de atacante em partida contra o Internacional
Rubro-Negro busca primeira vitória no Brasileiro
Casagrande compara provável contratação de Arias com Paquetá e Gerson: 'Superior'
Palmeiras está perto do colombiano e busca resposta a investimentos de Flamengo e Cruzeiro
Musa do Olimpia explica motivo de não assistir mais jogos em setor: 'Muita inveja'
Milva Ortellado tem mais de 139 mil seguidores no Instagram
Neymar desfalcará o Santos no clássico com o São Paulo, pelo Brasileiro
Camisa 10 treinou normalmente, mas ainda não retornará; saiba a nova previsão
Clube da China anuncia contratação de volante ex-Vasco e São Paulo
Antes de seguir no futebol chinês, jogador de 29 anos disputou a temporada de 2025 pelo Sport
