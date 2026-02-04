Estêvão em ação pelo Chelsea no duelo com o Arsenal, no Emirates StadiumAdrian Dennis / AFP
Jornal inglês critica atuação de Estêvão em derrota do Chelsea para o Arsenal
Brasileiro pouco produziu e não conseguiu evitar a eliminação dos Blues na Copa da Liga Inglesa
Jornal inglês critica atuação de Estêvão em derrota do Chelsea para o Arsenal
Brasileiro pouco produziu e não conseguiu evitar a eliminação dos Blues na Copa da Liga Inglesa
Com estiramento no joelho direito, Marçal faz exames médicos no Botafogo
Veterano deixou o clássico contra o Fluminense de muletas
Guardiola faz forte discurso em solidariedade às vítimas de guerras: 'Dói'
Técnico do Manchester City diz que houve genocídio de palestinos por parte de Israel
Flamengo terá desfalque de atacante em partida contra o Internacional
Rubro-Negro busca primeira vitória no Brasileiro
Casagrande compara provável contratação de Arias com Paquetá e Gerson: 'Superior'
Palmeiras está perto do colombiano e busca resposta a investimentos de Flamengo e Cruzeiro
Musa do Olimpia explica motivo de não assistir mais jogos em setor: 'Muita inveja'
Milva Ortellado tem mais de 139 mil seguidores no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.