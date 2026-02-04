Estêvão em ação pelo Chelsea no duelo com o Arsenal, no Emirates Stadium - Adrian Dennis / AFP

Publicado 04/02/2026 12:56

"De volta de uma licença pessoal no Brasil e escalado para o banco de reservas, Estêvão se esforçou para tentar fazer as coisas acontecerem após sua entrada, mas nunca conseguiu realmente assumir o controle da partida e foi bastante pressionado pelos Gunners", avaliou o veículo.

O atacante pouco produziu depois de substituir Jorrel Hato, no começo segundo tempo. Ao todo, somou 22 ações com a bola e um passe decisivo, mas não acertou nenhum dos dois dribles que tentou. Os números são do 'Sofascore'.

Com Estêvão à disposição, o próximo compromisso do Chelsea será contra o Wolverhampton, sábado (7), às 12h (de Brasília), no Molineux Stadium, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Os Blues somam 40 pontos e ocupam a quinta posição na tabela.