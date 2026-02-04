Ronaldo Fenômeno, ídolo da seleção brasileiraDaniel Ramalho / AFP
O ex-jogador avalia que, após vender os clubes de futebol que gerenciava, busca por setores "mais tranquilos". "No futebol, a cada semana, depende do resultado, você está no céu ou no inferno", comentou.
A praia do Reserva Beach Club contará com a tecnologia WaveBender, capaz de produzir ondas de até 2,10m de altura, que quebram após 22 segundos. Isso permite que 50 pessoas surfem no período de uma hora.
O projeto arquitetônico é assinado por Carlos Mauad e Rogério Perez, referências em design de parques temáticos e resort de alto padrão e paisagismo de Benedito Abbud. O clube ainda terá quadras de tênis, beach tennis, padel, área verde, tirolesa, simulador de esqui e squash, além de spa, espaços gastronômicos e biblioteca.
Um concorrente de Ronaldo será Gabriel Medina. O surfista é sócio e embaixador do Beyond the Club, idealizado pela BTG Pactual Asset Management, KSM Realty, Realty Properties e apoiado, além de Medina, pelo surfista Filipe Toledo.
Desde antes da aposentadoria, Ronaldo já é figurinha conhecida no mundo dos negócios. Uma das frentes do ex-atacante é a Oddz Network, holding que exerce controle sobre outros quatro empreendimentos (Octagon, Ronaldo TV, Beyond Films, Wayz e Talentz). A Octagon agencia as carreiras de Rodrygo, Gabriel Jesus, Tamires e Davi Belfort.
Além de cliente, Gabriel Jesus é sócio de Ronaldo na Galaticos Capital. A gestora nasceu da união da R9 Gestão Patrimonial e Galapagos Capital, no começo de 2024. Na época, a empresa começou com já com R$ 1 bilhão sob gestão.
No futebol, Ronaldo foi dono da SAF do Cruzeiro até vendê-a para o empresário Pedro Lourenço, em abril de 2024. Quase um ano depois, ele negociou suas ações do Real Valladolid, da Espanha.
