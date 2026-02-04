Novak Djokovic e Rafael Nadal em partida de tênis - Divulgação/Roland-Garros

Publicado 04/02/2026 17:09 | Atualizado 04/02/2026 20:10

Espanha - Rafael Nadal afirmou, em entrevista recente à imprensa espanhola, que Novak Djokovic é o maior tenista da história. De acordo com o ex-número 1 do mundo, as conquistas sustentam a superioridade do rival ao longo da carreira.

Integrante lendário do "Big Three", Nadal ainda ressaltou que a capacidade do sérvio de lidar com frustrações e voltar rapidamente ao mais alto nível competitivo foi essencial para a construção de seu legado.



"A frustração dele [Djokovic] dura apenas o tempo necessário, depois ele está pronto para competir e dar 100% novamente. Deve ser por isso que ele é quem mais conquistou na história do nosso esporte. Os números mostram que sim [ele é o melhor]. Claro que sim. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Nunca tive ego para dizer coisas que não sinto", afirmou.



Aposentado desde 2024, após os Jogos Olímpicos de Paris, Nadal encerrou a carreira com 22 troféus de Grand Slam, sendo 14 deles em Roland Garros, além do ouro olímpico conquistado em Pequim 2008.



O sérvio, por sua vez, soma 24 títulos e divide o recorde histórico com Margaret Court. Vice-campeão do Aberto da Austrália no último domingo (1º), ele segue em busca de mais uma conquista para se isolar como o maior vencedor de todos os tempos.