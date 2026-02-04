Sergio Ramos ainda não encerrou sua carreira - Cristina Quicler / AFP

Sergio Ramos ainda não encerrou sua carreiraCristina Quicler / AFP

Publicado 04/02/2026 16:40

Rio Grande do Sul - O zagueiro Sergio Ramos se reuniu em um encontro virtual com dirigentes do Juventude. Porém, a situação não trata de uma negociação do clube gaúcho para contratar o espanhol. A situação tem a ver com a Five Eleven Capital, empresa que negocia a compra das ações da futura SAF da equipe de Caxias do Sul. O defensor será um dos investidores da proposta. As informações são do "GE".

O objetivo do encontro foi retomar o contato entre as partes depois de uma última conversa feita no início de dezembro. Porém, não houve avanço nas negociações. Até o fim da semana, a Five Eleven deve apresentar a primeira minuta de contrato para análise do Departamento Jurídico do clube, que, após os ajustes, enviará o documento ao Conselho Deliberativo.

O clube gaúcho não é o único que Sergio Ramos demonstra interesse em investir. Recentemente, o zagueiro fez uma proposta para comprar o Sevilla. O ídolo do Real Madrid iniciou sua carreira na equipe espanhola e teve uma segunda passagem por lá em 2023 e 2024.

Apesar das movimentações nos bastidores, Sergio Ramos ainda é oficialmente um jogador profissional. O espanhol está sem clube desde que deixou o Monterrey, do México, no fim do ano passado. Além dos clubes citados, o defensor também passou pelo PSG.