Endrick marcou na vitória do Lyon pela Copa da França - Olivier Chassignole / AFP

Publicado 04/02/2026 19:00

Rio - Endrick voltou a brilhar pelo Lyon. O centroavante brasileiro marcou na vitória sobre o Laval por 2 a 0, nesta quarta-feira (4), e teve papel decisivo na classificação às quartas de final da Copa da França. Afonso Moreira marcou o segundo gol já nos acréscimos da partida.

O Lyon teve dificuldades para vencer o penúltimo colocado da segunda divisão francesa. Apesar de ter mais volume, faltou eficiência para os donos da casa, que acertaram uma bola na trave no primeiro tempo. O Laval, por outro lado, tentava apenas resistir e explorar um erro.

Na etapa final, o Lyon teve mais dificuldades para criar do que no primeiro tempo. Na reta final, Endrick resolveu em bela jogada individual. O camisa 9 recebeu na entrada da área, deu uma caneta no marcador e acertou bela finalização para abrir o placar aos 35 minutos.

O gol de Endrick tirou um peso das costas do Lyon e da torcida, que já aparentava sinais de tensão com o risco da disputa de pênaltis. Nos acréscimos, o Laval se expôs em busca do empate. Em contra-ataque, Afonso Moreira fez 2 a 0 e fechou o placar.

Endrick vive grande fase no Lyon

A mudança de ares fez bem para Endrick. Sem espaço no Real Madrid, o centroavante foi emprestado ao Lyon para ganhar minutos, recuperar a confiança e entrar na briga por uma vaga na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

Endrick vive um bom momento desde que chegou no Lyon. Ao todo, soma quatro gols em quatro jogos. O centroavante ainda tem uma assistência na conta, somando cinco participações em gols em quatro partidas pelo clube francês.

Após se classificar às quartas de final da Copa da França, o Lyon volta a campo no próximo sábado (7), às 17h05 (de Brasília), contra o Nantes, pela 21ª rodada do Campeonato Francês.