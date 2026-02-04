Guto Miguel em ação no Challenger de SauípeFoto: João Pires
Com apenas 16 anos, o atleta goiano já ostenta um currículo de respeito. Em sua lista de conquistas, o adolescente contabiliza nove troféus em competições juvenis da ITF entre simples e duplas.
E o convite surge em um ótimo momento de sua curta trajetória, já que ele vem de resultados expressivos em Grand Slams da categoria.
"Fico muito feliz com o convite pra disputar o quali no Rio Open e agradeço a todos os envolvidos por essa grande oportunidade de jogar meu primeiro ATP 500. Vai ser uma experiência incrível para mim. Venho de bons resultados e uma gira juvenil positiva na Austrália, o que me deixa muito confiante", afirmou Miguel.
Em 2025, ele conquistou três troféus, com destaque para o J500 de Mérida, no México, nível de torneio que só está abaixo dos Grand Slams juvenis. Foi também no ano passado que Guto disputou pela primeira vez os quatro Grand Slams da categoria e se destacou ao alcançar as semifinais do US Open. Neste ano, Guto chegou nas quartas de final do Australian Open.
Em janeiro, horas antes de participar da terceira rodada da competição entre juvenis em Melbourne, o brasileiro chegou a participar de um treino com o sérvio Novak Djokovic.
