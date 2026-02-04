Guto Miguel em ação no Challenger de Sauípe - Foto: João Pires

Guto Miguel em ação no Challenger de SauípeFoto: João Pires

Publicado 04/02/2026 18:30

Uma das maiores promessas do tênis brasileiro, o jovem Guto Miguel recebeu, nesta quarta-feira, o primeiro convite para o qualifyng do Rio Open. Atual número 3 do mundo no ranking juvenil, ele vai marcar presença em seu primeiro torneio do nível ATP.

Com apenas 16 anos, o atleta goiano já ostenta um currículo de respeito. Em sua lista de conquistas, o adolescente contabiliza nove troféus em competições juvenis da ITF entre simples e duplas.



E o convite surge em um ótimo momento de sua curta trajetória, já que ele vem de resultados expressivos em Grand Slams da categoria.



"Fico muito feliz com o convite pra disputar o quali no Rio Open e agradeço a todos os envolvidos por essa grande oportunidade de jogar meu primeiro ATP 500. Vai ser uma experiência incrível para mim. Venho de bons resultados e uma gira juvenil positiva na Austrália, o que me deixa muito confiante", afirmou Miguel.