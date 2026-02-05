Rodrygo recebeu dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Benfica, na Liga dos Campeões - AFP

Publicado 05/02/2026 20:45 | Atualizado 05/02/2026 20:57

Rio - O atacante brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, foi punido com dois jogos de suspensão por insultar o árbitro. O episódio aconteceu na derrota merengue para o Benfica por 4 a 2 na última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

A suspensão deixa o jogador de fora do mata-mata de acesso às oitavas de final da Champions, contra o próprio Benfica, com o jogo de ida no dia 17 de fevereiro, em Lisboa, e a volta no dia 25, na capital espanhola.

O árbitro mostrou dois cartões amarelos a Rodrygo nos acréscimos por reclamar contra a 'cera' dos jogadores portugueses. O comitê disciplinar da Uefa o sancionou por insultos e usar palavras ofensivas contra a equipe de arbitragem. Rodrygo se desculpou no dia seguinte à partida.

"Me deixei levar pelo momento ao reclamar da perda de tempo. Não é assim que costumo agir. Nunca tinha sido expulso jogando pelo Real Madrid e estou ciente das consequências. Peço desculpas aos torcedores, ao clube, aos meus companheiros e ao treinador", disse.