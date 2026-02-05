Endrick soma cinco gols e uma assistência em cinco jogos pelo Lyon, todos como titular - Olivier Chassignole / AFP

Publicado 05/02/2026 18:51

Rio - O início arrebatador de Endrick com a camisa do Lyon chamou atenção não apenas na França, mas também na Espanha. Mesmo com o atacante vivendo fase iluminada no futebol francês, o Real Madrid já tomou uma decisão sobre o futuro do brasileiro: o jogador voltará ao Santiago Bernabéu após o término da temporada 2025/26.

De acordo com informações apuradas pela "ESPN", a diretoria merengue não trabalha com a hipótese de estender o empréstimo à equipe francesa. A ideia é que o jovem se reapresente em Madri para integrar o grupo na jornada 2026/27, sendo considerado internamente como uma das principais novidades para o próximo ciclo.

Nos bastidores, o técnico Paulo Fonseca chegou a demonstrar interesse em manter o atleta por mais tempo. Encantado com o rendimento do brasileiro, o treinador conversou com dirigentes para avaliar a possibilidade de buscar um novo acordo junto aos espanhóis. A sinalização, porém, foi negativa.

Até aqui, o ex-palmeirense balançou as redes cinco vezes e deu uma assistência em apenas cinco partidas pelo Lyon, desempenho que rapidamente o colocou em evidência no Campeonato Francês. Na última quarta-feira (4), ele voltou a se destacar ao marcar um belo gol diante do Laval, pela Copa da França, ajudando na classificação da equipe.

A atuação mais recente rendeu elogios da imprensa local, que passou a tratar o brasileiro como um talento fora do comum. A consistência reforçou a percepção de que Endrick chegará à Espanha em alta, aumentando as expectativas sobre sua adaptação definitiva ao gigante de Madri.