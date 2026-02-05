Endrick soma cinco gols e uma assistência em cinco jogos pelo Lyon, todos como titularOlivier Chassignole / AFP
Real Madrid pretende aproveitar Endrick após período no Lyon
Clube espanhol descarta ampliar empréstimo e conta com o atacante para a temporada 2026/27
Real Madrid pretende aproveitar Endrick após período no Lyon
Clube espanhol descarta ampliar empréstimo e conta com o atacante para a temporada 2026/27
Savarino passa por recondicionamento físico para voltar ao Fluminense no domingo
Jogador, de 29 anos, entrou em campo pelo Fluminense em três jogos
Endrick descarta comparação com Benzema e vê francês a 'anos-luz' na frente
Atacante, de 19 anos, tem contrato até o meio do ano
Artilheiro do Botafogo, Danilo vive melhor início de temporada da carreira
Volante marcou quatro gols em dois jogos no Brasileirão
Victor Luís perde espaço no Vasco e diretoria avalia saída
Lateral fica fora da lista de relacionados pela primeira vez na temporada
Botafogo fecha as portas para interesse do Palmeiras por Danilo e Montoro
Dupla tem sido destaque do elenco do Alvinegro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.