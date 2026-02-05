Endrick vive grande fase no Lyon - Divulgação / Lyon

Publicado 05/02/2026 18:20

Rio - Vivendo grande fase no Lyon, o atacante Endrick, de 19 anos, tem sido comparado no futebol europeu a Karim Benzema. O brasileiro agradeceu os elogios, mas afirmou que o francês, que atua no futebol saudita, está em outro patamar.

"É muito boa para mim, porque é um grande jogador, foi melhor do mundo. Mas Karim está anos-luz na minha frente. Espero que ele tenha uma boa passagem no Al-Hilal. Eu estou muito feliz por estar aqui, por poder joga onde ele jogou. Desejo que Karim possa ter um grande final de carreira ou quanto mais poder jogar", disse em entrevista ao jornal espanhol "AS".

Karim Benzema foi revelado pelo Lyon e fez história no Real Madrid. Endrick, pertence ao clube espanhol e acabou emprestado ao futebol francês para conseguir minutagem e voltar à seleção brasileira.

Até o momento, Endrick entrou em campo em cinco partidas pelo Lyon e anotou cinco gols. O seu contrato com o clube francês vai até o meio do ano.