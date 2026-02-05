Endrick vive grande fase no LyonDivulgação / Lyon
Endrick descarta comparação com Benzema e vê francês a 'anos-luz' na frente
Atacante, de 19 anos, tem contrato até o meio do ano
Endrick descarta comparação com Benzema e vê francês a 'anos-luz' na frente
Atacante, de 19 anos, tem contrato até o meio do ano
Artilheiro do Botafogo, Danilo vive melhor início de temporada da carreira
Volante marcou quatro gols em dois jogos no Brasileirão
Victor Luís perde espaço no Vasco e diretoria avalia saída
Lateral fica fora da lista de relacionados pela primeira vez na temporada
Botafogo fecha as portas para interesse do Palmeiras por Danilo e Montoro
Dupla tem sido destaque do elenco do Alvinegro
Terans prevê retorno a treinos no Fluminense e espera por chance: 'Quero jogar'
Devolvido pelo Peñarol, uruguaio está em fase final de recuperação de lesão no pé esquerdo
Flamengo lança coleção de linha inspirada em histórico ano de 1981
Rubro-Negro conquistou Carioca, Libertadores e Mundial naquela temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.