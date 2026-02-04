Dorival Jr como técnico da Seleção BrasileiraRAFAEL RIBEIRO/CBF
Dorival vê resultados semelhantes a Ancelotti na Seleção e lamenta 'críticas pesadas'
Técnico crê que faltou paciência com o processo na CBF
Arthur Cabral celebra primeiro gol, minimiza erros e pede paciência com Anselmi
Centroavante marcou pela primeira vez na temporada na derrota diante do Grêmio
Botafogo sofre apagão no segundo tempo e é goleado pelo Grêmio no Brasileirão
Alvinegro saiu na frente do placar e foi para o intervalo vencendo por 2 a 1, mas sofreu quatro gols na etapa final
Filipe Luís avalia empate contra Internacional: 'Evidente que falta na parte física'
Em coletiva de imprensa, treinador falou que ritmo dos jogadores rubro-negros deve ser retomado aos poucos e comentou sobre posicionamento de Lucas Paquetá
Arrascaeta admite que Flamengo precisa melhorar: 'Abaixar a cabeça e trabalhar'
Rubro-Negro empatou com o Internacional pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro
Em retorno de Paquetá ao Maracanã, Flamengo empata com Internacional pelo Brasileirão
Clube gaúcho saiu na frente, mas Arrascaeta empatou para o Rubro-Negro de pênalti
Torcida do Flamengo faz mosaico em homenagem a Lucas Paquetá
Meia jogou pela primeira vez no Maracanã desde o retorno para o Rubro-Negro
