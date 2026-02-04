Dorival Jr como técnico da Seleção Brasileira - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Dorival Jr como técnico da Seleção BrasileiraRAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 04/02/2026 15:42

São Paulo - Ao relembrar sua saída do comando da seleção brasileira, no ano passado, o técnico Dorival Júnior, hoje no Corinthians, afirmou que não houve paciência com seu trabalho. Além disso, ele citou os resultados do atual comandante Carlo Ancelotti e viu semelhanças com o aproveitamento que teve durante seu trabalho na equipe pentacampeã.

"Nunca existiu mágoa com a Seleção, em sentido nenhum. Críticas foram muito pesadas, pesadas demais. Em minha opinião, desconstruindo um trabalho de uma carreira toda. Engraçado é que os nossos resultados são próximos do professor Ancelotti. São números semelhantes. O entendimento do trabalho que vinha sendo feito foi mal visto, apenas isso que lamento. Eu não tenho dúvidas que faríamos um trabalho visando a Copa e chegaríamos com uma equipe em crescimento,”, afirmou Dorival.

Dorival dirigiu o Brasil em 16 partidas, venceu sete, empatou sete e perdeu duas. Ele foi eliminado nas quartas de final na Copa América de 2024 e acabou demitido depois de perder para a Argentina por 4 a 1 nas Eliminatórias. O treinador foi demitido com 58,3%. Ancelotti dirigiu o Brasil em oito jogos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O aproveitamento do italiano também é de 58,3%.

“Mas percebi uma impaciência generalizada e aconteceu uma situação desconfortável, até por ex-atletas e companheiros que tive contato claro, limpo e, da minha parte, o ambiente não era favorável, e mesmo assim estávamos ali, com segurança do que poderia acontecer”, concluiu.