São Paulo - O Santos vive um começo de temporada irregular com apenas uma vitória em oito jogos. Depois do empate por 1 a 1 contra o São Paulo, no Brasileiro, o atacante Gabigol, de 29 anos, afirmou que os protestos dos torcedores são naturais pelo atual momento do Peixe.
"A pressão é normal, a gente está no Santos. É claro que vai ter cobrança, e eles não estão errados. A gente joga no maior time da Terra", afirmou o artilheiro.
O Santos ainda não conta com a presença de Neymar, que se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo. A tendência é que ele volte a jogar no fim de semana pelo Estadual contra o Novorizontino. 
De volta ao Peixe, após passagem histórica no Flamengo e um ano irregular no Cruzeiro, Gabigol entrou em campo em seis jogos e anotou dois gols pelo clube paulista.